Brugsuddeler Claus Christensen, delikatesseleder Heidi Kolbe, souschef Mads Hansen og slagtermester Thomas Johansen er glade og stolte over, at det i år lykkedes at snuppe førstepladsen fra SuperBrugsen i Fensmark. Kunderne i Dalby er nu Danmarks mest tilfredse. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Send til din ven. X Artiklen: Danmarks bedste Superbrugs ligger i Dalby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danmarks bedste Superbrugs ligger i Dalby

Faxe - 21. november 2017 kl. 09:20 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»På med smilet når vi skal ud til kunderne«, står der på skiltet over udgangen fra lageret til butikken i SuperBrugsen i Dalby.

Og man har til fulde skabt en forretning, som kunderne vil handle i. Efter at være blevet kåret til den næstbedste SuperBrugs i Danmark i flere år, er det nu lykkedes at vippe SuperBrugsen i Fensmark af pinden, som de seneste 10 år har været kåret til Danmarks bedste i den landsdækkende kundetilfredshedsundersøgelse.

- Vi sørger for altid at have en ren butik og et dygtigt personale, der yder god service. Vi sætter de varer på hylderne, som efterspørges, og gør alt det, der følger med et godt supermarked. Og så er vi kendt for vores slagter, delikatesseafdeling og grønt-afdeling, siger brugsuddeler Claus Christensen.

Da SuperBrugsen i Dalby blev udvidet fra 735 til 1.280 kvadratmeter for ni år siden forventede Claus Christensen, at omsætningen året efter ville stige med 10 til 12 procent.

Dengang var der 37 ansatte. I dag er der 47 ansatte, og varesalget er øget 60 procent.

- Vi begyndte hele den her rejse, da vi byggede ud i 2008. Dengang stod vi til enten at gå nedenom og hjem, eller også at blive ejet af Coop. Men vi byggede en større forretning og forblev selvstændige. Det betyder, at vi må købe en vis procentdel selv af kød, vin og lokale grøntsager. Da alle discountbutikkerne fik bake-off, gik vi modsat og fik Hammershus Bageri ved Herfølge Stadion til at levere frisk bagerbrød til os. Allerede en uge efter stod folk i kø lørdag morgen for at få frisk brød fra en rigtig bager. Vi bruger også Kirkepladsens Blomster i Haslev, der leverer sammenplantninger og buketter til os hver weekend, fortæller brugsuddeleren.

- Vi er både blevet nummer to flere år i træk, nummer tre og fire. Vi bruger kommentarerne hver gang til at gøre det endnu bedre. Kunderne skriver fx til os, at vi skal være bedre på priserne, og det smitter af. Knap 800 varer har vi over tre år sat ned til discountpriser. En liter mælk skal ikke koste syv kroner hos os og fem kroner i Rema 1000 eller Netto, siger Claus Christensen.

Et andet initiativ, der er populært i Dalby, er SuperBrugsens fællesspisninger i Dalby Forsamlingshus den første tirsdag i måneden klokken 18, som samler mellem 80 og 150 borger hver gang.

SuperBrugsen i Dalby fejrer kundernes anderkendelse frem til jul med flere supertilbud på blandt andet marmoret irsk oksefilet til 34,95 pr. halvkilo. Der er også en kød-konkurrence.