Danish Agro overtager Himmerlands Grovvarer

- Himmerlands Grovvarer er en sund forretning med en stærk kundebase, og vi er stolte af de resultater, vi har skabt sammen med de jyske landmænd. Da vi fik henvendelsen fra Danish Agro, følte vi, at tiden nu var rigtig til at overveje Himmerlands Grovvarers fremtid. Det har været vigtigt for os, at de kvaliteter, som selskabet står for, også kan tilbydes vores kunder fremover. Derfor har vi besluttet at lade Himmerlands Grovvarer blive en del af Danish Agro koncernen nu. Vi deler de samme værdier, og Himmerlands Grovvarer vil som en del af Danish Agro koncernen kunne sikre et endnu stærkere tilbud til landmændene i Himmerland, siger Torben Frederiksen, der er direktør i Himmerlands Grovvarer, som han ejer sammen med