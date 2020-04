Når man går ind på Danish Agros hjemmeside, bliver man mødt med dette billede.

Danish Agro er blevet hacket

Faxe - 23. april 2020 kl. 13:51 Af Nadia Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Grovvarekoncernen Danish Agro har siden søndag været udsat for et hackerangreb på deres IT-systemer. Hackerne kræver løsesum af virksomheden, oplyser kommunikationschefen.

Grovvarekoncernen Danish Agro, der har hovedsæde i Karise, er under angreb af IT-hackere. Siden søndag er blandt andet virksomhedens hjemmeside blevet lagt ned af hackerne.

Kommunikationschef i Danish Agro Søren Møgelvang bekræfter, at det er professionelle hackere der er på spil.

- Vi blev ramt natten til søndag. Det er et angreb udefra. Vi ved ikke præcist hvem der står bag angrebet, men det tyder på, at der er nogen der har lavet et angreb på os, for at forstyrre vores drift, for at få noget ud af det.

- Hvilke systemer er ramt?

- Det er nogle systemer, der har noget at gøre med vores dataflow i forhold til produktion, bestilling og levering af vores produkter.

Hjemmesiden er ramt, men han oplyser at kunderne stadig kan komme ind på kundeportalen og bestille varer.

- Der hvor vi før havde automatiske processer, der kører vi efter nogle lidt mere manuelle processer, eller alternative IT-setups mens vi arbejder på at komme tilbage til normalen, siger han.

Hackere kræver løsesum - Er I blevet bedt om at give løsesum?

- Det er det, der ligger i det. Det er et såkaldt ransomware angreb, så det er den type angreb, forklarer han.

Søren Møgelvang vil ikke udtale sig om hvor meget koncernen, der i 2019 havde en omsætning på 33 milliarder, er blevet bedt om at betale.

Varighed er ukendt På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at sige noget om hvor længe det tager, forklarer han.

- Vi arbejder på højtryk på at danne os et overblik over angrebet, og på at servicere vores kunder bedst muligt. Der ligger ikke en klar tidsplan, det er noget der udvikler sig løbende, siger han og uddyber:

- Vores IT-afdeling er fuldt fokuseret på det her, også har vi indhentet dygtige eksperter og specialister ind udefra, som har prøvet det her før. Vi har også kontakt til relevante myndigheder i forhold for at få håndteret det på den rigtige måde.

Datasikkerhed? Kommunikationschefen vil kun fortælle at det blandt andet er Datatilsynet, der er involveret.

- Er kundernes data blevet stjålet?

- Det har vi ikke overblik over. Vi kan ikke se, om data er blevet udleveret. Men det er klart, det er det system, som der også er blevet ramt, svarer Søren Møgelvang.

Hvorvidt datasikkerheden har været god nok hos grovvarekoncernen, vil kommunikationschefen ikke konkludere på endnu.

- Det vil jeg slet ikke spekulere i, når det er overstået skal vi selvfølgelig have en evaluering, for at se om der er noget vi kan gøre bedre. Det er fuldstændigt oplagt, siger han.