Daglig leder Morten Romme, der her ses tale ved indvielsen af Café Udsigten på Danhostel Faxe Vandrerhjem, er lige nu den eneste ansatte, der fortsat er på arbejde. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Danhostel holder åbent uden personale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danhostel holder åbent uden personale

Faxe - 25. marts 2020 kl. 07:10 Af Nadia Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danhostel i Faxe har lukket deres sociale virksomhed ned, og sendt alle medarbejdere hjem.

Normalt har Danhostol Faxe 19 medarbejdere ansat med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne.

De er visiteret af Faxe Kommune til at være i forskellige praktik- og jobprøvningsforløb på vandrehjemmet i beskyttet beskæftigelse, men disse 19 borgere er nu hjemkaldt af kommunen som følge af coronasituationen.

Ligesom de fleste andre virksomheder i turistbranchen kæmper Danhostel i Faxe med at få tingene til at hænge sammen.

Men vandrehjemmet i Faxe har flere personalelønninger end det vanlige Danhostel. Udover de 19 medarbejdere er der ansat yderligere syv medarbejdere til at støtte op om dem.

- Vi er ikke kommercielle, og vi har 19 udviklingshæmmede ansat i forskellige forløb. Normalt er der et forpagterpar på et Danhostel, som kører forretningen, men vi har syv medarbejdere, der er med til at støtte op om det sociale arbejde med vores ansatte, forklarer Morten Romme, der er daglig leder af Danhostel i Faxe.

Han fortæller, at kommunen betaler for de borgere, der skulle være i den beskyttede beskæftigelse i hvert fald til og med april.

- Vi tjener nogle penge for den sociale indsats, som vi betaler noget løn af. Så er vi forpligtet til at udvikle deres arbejdsfunktioner. Det er det, vi lever, ånder og arbejder for hver eneste dag, siger han.

Danhostel Faxe er organiseret som en fond, der ikke skal have overskud, men som skal køre rundt på bundlinjen, forklarer han.

Alt personale sendt hjem

Vandrehjemmet har lige nu kun en håndværker og en enkelt familie indlogeret i de 21 værelser, der normalt kan huse 88 mennesker.

- Lige nu har vi kun en enkelt håndværker boende, der arbejder på Faxe Bryggeri. Vi prøver at få nogle flere håndværkere til at bo her, men byggeriet er også gået i stå. Cafeen er lukket, og en masse arrangementer er aflyst. Vi håber, at det ikke varer mere end en måned endnu, siger Morten Romme om den økonomiske situation.

Han forklarer, at værelserne bliver sprittet af, og står tomme i 48 timer efter, at de er blevet brugt. Men med så få gæster er alle ansatte undtagen Morten Romme blevet sendt hjem.

Den beslutning er truffet af vandrehjemmets bestyrelse.

Vil hjælpe hjemløse

For at skabe lidt ekstra indtægt og hjælpe de hjemløse, har vandrehjemmet meldt sig med i en ordning, der skal hjælpe hjemløse Hus Forbi sælgere, der ikke har et sted at sove på grund af lukkede væresteder.

- Vi har meldt os til at være med i ordningen sammen med 15 andre Danhostels. Det er opstået, fordi de hjemløse ikke har noget sted at være. Værestederne er lukket ned, fordi de ikke kunne overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer om ikke at forsamles. Derfor blev vi spurgt, om vi kunne hjælpe, fortæller Morten Romme.

- Det foregår på den måde, at det er de registrerede Hus Forbi sælgere, der kan komme og sove. Så kan vi få noget indtjening fra organisationen Hus Forbi, som vi har lavet en fordelagtig aftale med, hvor Hus Forbi får nogle rabatter, siger han.

Der er dog endnu ikke nogen, som har taget imod tilbuddet.