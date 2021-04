Dan Laursens egen musik er på vej

Følelsen af musikken - Det er rigtigt. Jeg lytter til guitaren, men jeg aner ikke, hvad noderne og akkorderne hedder. Det, der har drevet mig, er følelsen af musikken. Jeg har aldrig gået til undervisning, men jeg har viljen til at udvikle mig. Det er måske sundere at gøre det på den måde, fordi man måske ikke lyder så mainstream og går sine egne veje. En sang handler for mig ikke bare om en melodi. Den har et budskab, og jeg vil rigtig gerne være en historiefortæller i min musik. Musikscenen trænger til noget autencitet. Vi trænger alle sammen til - ikke bare på grund af corona - at komme ud og høre nogle bands, der har et budskab og brænder for musikken. Så smager øllen godt, når man står ude på festivalen. Jeg er glad for, at Thomas Blachman sagde, at jeg er en fadbamsemusiker, for jeg vil gerne ud og stå på scenerne, siger Dan Laursen.

- I hear my face like a wrecking ball. From time to time I try to find myself. I realize that sunday mornings don´t come easy when you are all alone. Walk on miles by myself. You see the sun in the horizon. Point of view direction falling to myself when I don't know where to go!