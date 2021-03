Dan Laursen sang Ed Sheerans »Castle On the Hill« i fredagens program, hvor han gik direkte videre. Foto: Lasse Lagoni

Dan Laursen: Jeg har fuld tiltro til Martin

Det blev lige spændende nok for Dan Laursen, da han som den sidste fredag blev sendt direkte videre til næste live-show, uden at ryge i farezonen.

Det fjerde live-show i årets X Factor blev et overraskende et af slagsen, og det fik nerverne til at hænge i laser for Dan Laursen fra Rønnede. De deltagere, der går direkte videre bliver nemlig nævnt i tilfældig rækkefølge, og til sidste stod Dan tilbage sammen med Vilson Ferati og Solveig, som netop var blevet stor-rost af dommerne for sin optræden.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her