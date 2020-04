Det bliver snart muligt at bytte litteratur i et bogskab, der opstilles foran Dalby Kirke med penge fra Seas-NVE. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Dalbys borgere skal dele bøger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dalbys borgere skal dele bøger

Faxe - 07. april 2020 kl. 16:26 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dalby får et skab fyldt med bøger til fri afbenyttelse foran Dalby Kirke.

Dalby og omegns borgerforening har fået 10.000 kroner fra Seas-NVE til at lave et såkaldt bogfællesskab på det grønne areal ved kirken med kig til gadekæret. Det skriver borgerforeningen på sin Facebook-profil.

I en pressemeddelelse fra den andelsejede energi- og fibernetkoncern Seas-NVE fremgår det, at der i alt er uddelt 100.000 kroner til fællesskabende aktiviteter, og heraf går de 10.000 kroner altså til bogfællesskabet i Dalby. Bogfællesskabet kommer til at bestå af et skab med bøger og en tilhørende bænk. Er man knapt så godt gående, er der mulighed for at tage et hvil med en bog, og alle har råd til litteraturen, fordi bøgerne i bogfællesskabet er gratis.

I pressemeddelelsen siger kommunikationschef i Seas-NVE Rikke Harbo Trikker:

- Det er 14. gang, vi uddeler donationer, og vi bliver stadig overraskede over, hvor mange superfede aktiviteter, der er i vores region. I denne runde har vi også valgt lokale aktiviteter, der har til formål at samle mennesker. Vi håber, at arrangementerne kan skabe fornyet fællesskab, så snart vi er ovre denne kedelige coronavirus.

Dalby og omegns borgerforening skriver på deres Facebook-side, at bogfællesskabet kommer til at fungere ved, at folk kan aflevere deres brugte bøger til glæde og gavn for andre.

Samtidig har alle lov til at tage et vist antal bøger pr. dag med sig hjem til evigt eje, lyder det fra borgerforeningen.

Projektet forventes at blive gennemført inden sommer. Faxe Kommune har bakket borgerforeningen i Dalby op i projektet med sparring og ved at være velvillige i forhold til, hvor skabet skal stå, og Faxe Bibliotek i Haslev har doneret et sted mellem 50 og 80 kasser bøger.