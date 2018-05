Dalby tager regions-titlen som Årets Håndboldforening

- Det er en stor titel at få for en håndboldklub i en lille by som Dalby, som de seneste år har rykket rigtig meget i rækkerne. Vi gør meget ud af vores sociale fællesskab på tværs af årgangene, og det er en væsentlig årsag til, at vi står der, hvor vi gør i dag. Dalby er en by med mange tilflyttere, og dem gør vi også meget for at få involveret i klubben. De børn, der flytter hertil, hører jo om håndbolden fra deres skolekammerater, og så kommer de ned og prøver det og bliver hængende. Vi har også mange unge, der på trods af studier i København, stadig tager turen til Dalby for at spille håndbold. Og selv om vi ikke kan tilbyde den høje løn, som de store håndboldklubber kan, så bliver vores seniorer også i klubben og spiller i mange år. Det er en fælles indsats, og vores trofaste sponsorer, der har båret os til de flotte resultater, og det er jeg meget taknemmelig for og stolt over på vores klubs vegne, siger han til sn.dk