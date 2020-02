»Helt vanvittig beliggenhed og udsigt. Vi håber, at hvis forberedelserne går glat og vejrvinduet ser godt ud, så kan jeg starte ismanden inden for tre-fire dage«, skriver Anders Hofman Laursen fra Sydpolen. Foto: Projekt Iceman

Dag 16: Op på gletsjeren

20. februar 2020

Anders Hofman Laursen, alias Iceman, nærmer sig sin store præstation på den iskolde sydpol.

- Fordi det kan lade sig gøre!

Det er den korte udlægning af 29-årige Anders Hofman Laursens igangværende mission om at blive verdens første triatlet, der gennemfører en ironman på det vestlige Antarktis.

Målet er, at han vil inspirere andre til at opnå det bedst mulige i deres liv, ved at kæmpe sig igennem udfordringen med 3,8 kilometer svømning i havvand, der er lige omkring 0 grader varmt, 180 kilometer cykling på store mountainbikedæk i luft, der forventes at være mellem minus fem og minus 15 grader, og så til sidst et maratonløb på 42,2 kilometer henover is og sne på Cape Legoupil-gletsjeren, der er et forbjerg til det 475 meter høje Mount Jacquinot.

Iskolde forberedelser Han har tidligere løbet sig ind på en tredjeplads i Polar Circle Marathon nær Nordpolen, og han forberedt »Projekt Iceman« på Sydpolen ved at træne i en minus 18 grader kold kølecontainer.

Og nu nærmer målet sig hastigt på det iskolde kontinent, hvor ekspeditionens dag 16 bød på en rekognosceringstur på ski op ad Cape Legoupil, hvor der skal findes en egnet og sikker fire kilometer lang rundstrækning til cykling og løb.

»Det tog os omkring tre timer at gå cirka 4,5 kilometer op ad gletsjeren, hvor vi opretter en lejr. Lige nu er planen at lave et fire kilometer langt loop, hvilket gør det trygt for mig og holdet, samtidig med at holdet også lettere kan støtte mig undervejs.

Det bliver en iskoldt og stejl klatring, der kommer op til cyklen fra svømmeturen.

Det lyder simpelt, men det var en lang, kold og blæsende dag med hårdt arbejde.

Flere af os har fået vabler på grund af nye skistøvler. Det tager dog ikke noget fra, at det er helt vanvittigt, at vi nu gør de sidste forberedelser til dette forsøg«, skriver Anders Hofman Laursen på Facebook.

»I morgen venter endnu en spændende dag, da jeg skal teste cyklen på gletsjeren for allerførste gang med halvdelen af holdet, mens resten fortsætter med at færdiggøre ruten.

Helt vanvittig beliggenhed og udsigt. Vi håber, at hvis forberedelserne går glat og vejrvinduet ser godt ud, så kan jeg starte ismanden inden for tre-fire dage. Jeg krydser fingre«, skriver den kommende iceman, der på dag 16 også opnåede den endelige myndighedsgodkendelse til at gennemføre projektet.

