DF'er blev hacket på Facebook

»Svin sut den«. Sådan lød den kortfattede kommentar fra Steen Petersen i forbindelse med, at han fredag morgen skiftede sit profilbillede til et billede af Rasmus Paludan, der havde fået klippet andre øjne og en anden mund ind. Derudover var der skiftet coverbillede, så der i toppen af hans Facebook-profil var et stort billede af en gris.

- Den siger, at den ikke kan finde en profil, der matcher mine oplysninger, lød det fra byrådspolitikeren, da han forgæves forsøgte at logge på.

Lørdag fik Steen Petersen med hjælp fra en ven kontrollen over sin Facebook-profil tilbage, men selvom han nu igen kan skrive og kommentere på det sociale medie, så stopper sagen ikke her, for Steen Petersen agter fortsat at melde sagen til politiet.