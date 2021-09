For et par uger siden sendte borgmester Ole Vive (V) regnbueflaget til tops i rådhusets flagstang, og nu vil Dansk Folkeparti have udsmykket byrådssalen med et Dannebrogsflag.Foto: Kathrine Harvey

DF vil have Dannebrog i byrådet

Faxe - 01. september 2021 kl. 11:47 Af Morten Chas Overgaard

Hvis det står til Dansk Folkeparti, skal Dannebrog op at hænge i byrådssalen, som det er tilfældet i en del andre kommuner.

Der er byrådsmøde i aften, og hvis det går som Dansk Folkeparti håber, så kan byrådssalen fremover prydes af Dannebrog.

I et nyt forslag opfordrer partiet nemlig til, at man undersøger mulighederne for at hænge det danske flag op, på den ene eller den anden måde.

- Vi vil gerne høre om mulighederne for at få Dannebrog repræsenteret i byrådssalen. Det kunne være et flag, der hang på væggen, men det kunne også være en fane, som man kunne forestille sig, at man kunne tage med, når kommunen skulle repræsenteres ved festlige lejligheder, siger Lars Folmann, der er spidskandidat for Dansk Folkeparti.

Lignende sager har været oppe i flere andre kommuner, siden Pia Kjærsgaard (DF) som formand for folketinget hængte Dannebrog op i forbindelse med renovering af folketingssalen, og flere byrådssale er i dag udsmykket med Dannebrog.

Der har dog også været en del modstand mod tendensen, og mange politiske modstandere mener, at Dansk Folkeparti forsøger at tage patent på flaget, men det giver Lars Folmann ikke meget for.

- Vi har lige haft en sommer med både OL og EM i fodbold, og hvis man har åbnet øjnene har man ret hurtigt kunne konstatere, at Dannebrog er noget, som folk er stolte af, og som de sågar hænger ud af vinduerne. Vi har på ingen måde patent på Dannebrog, men vi vil gerne have patent på at værne om den nationalfølelse, som flaget er et symbol på, siger Lars Folmann.

Hvor går grænsen? Forslaget fra Dansk Folkeparti har været undervejs i et stykke tid, og selvom det kommer bare nogle uger efter, at der var debat om det regnbueflag, som kommunen sendte til tops i flagstangen foran rådhuset, så har de to ting ikke noget med hinanden at gøre.

- Vi har længe haft et ønske om at Dannebrog fik en plads i byrådssalen, og jeg er sådan set ligeglad med, at borgmesteren vælger at flage med regnbueflaget fra kommunens bygning, men jeg havde da gerne set, at han havde taget det op i byrådet eller bare taget en uformel snak med de andre partier om det, i stedet for at det pludselig bare hænger der. Det kan godt være, at det ligger inden for borgmesterens kompetencer, men jeg synes godt man kan drøfte det politisk, for hvad gør borgmesteren næste gang, der kommer en forening og vil have deres flag op i flagstangen? Hvor går grænsen?, spørger Lars Folmann.

Borgmester Ole Vive bekræfter, at han som borgmester kan bestemme over administrationens dispositioner i forhold til, hvilket flag der skal hænge i flagstangen, men han vil endnu ikke gå ind i spørgsmålet om Dannebrog i byrådssalen, før han har haft tid til at drøfte det med sin byrådsgruppe.

Han vil dog gerne kommentere på regnbueflaget, som han ikke ser som værdipolitisk.

- For mig er det et flag, der hylder mangfoldighed og frisind, og derfor har jeg ikke haft nogle skrupler ved at hænge det op, men grænsen går ved regnbueflaget. Jeg betragter det ikke som et flag for en interesseorganisation, og derfor mener jeg heller ikke, at flaget er værdipolitisk, siger Ole Vive.

Forslaget fra Dansk Folkeparti skal behandles på aftenens byrådsmøde, og for første gang i næsten umindelige tider, er publikum velkomne i byrådssalen.

Man kan også følge med i byrådsmødet på faxe.kommune-tv.dk.