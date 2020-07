Ifølge Lars Folmann (DF) skal kommunen ikke vente på, at KL fastsætter kommunernes service- og anlægslofter, før man lægger et budget. Budgettet skal nemlig sætte krav til forhandlingerne med KL og ikke omvendt. Foto: Cecilie Hänsch

DF om serviceloft: »Vi starter med at give os selv håndjern på«

Det kommunale husholdningsbudget bliver hvert år udarbejdet i form af kommunens budgetaftale, og der bliver det besluttet, hvad skatteborgernes penge skal gå til. Nogle af pengene går til at bygge skoler, haller eller noget helt tredje, mens langt størstedelen går til at bemande daginstitutioner, plejehjem og skoler - altså det, der populært set hedder velfærd.

Der er dog en grænse for, hvor mange penge, der må bruges på bygninger og infrastruktur og hvor mange der må bruges på velfærd - de såkaldte anlægs- og velfærdslofter. Lofterne bliver aftalt i Kommunernes Landsforening (KL), og hvis man ikke holder sig inden for lofterne, så får det store økonomiske konsekvenser i form af økonomiske sanktioner.

I Facebook-gruppen »Politik og Debat i Faxe Kommune« går Lars Folmann (DF) i kødet på den opfattelse, at serviceloftet er hugget i sten. Han henviser til reglerne om »Den faseopdelte budgetlægning«, hvor der ikke findes nogen lofter, når den enkelte kommune går i gang med at lægge budgetterne.

- Allerede i starten af året, hvor vi begynder at kigge på budgettet, bliver der talt om servicerammen, men på det tidspunkt er der ikke en serviceramme. KL udsender nogle nøgletal for kommunerne, men det er altså ikke tal, vi skal rette os efter. Vi skal som kommune lægge et budget ud fra, hvad vi godt kunne tænke os at bruge borgernes skattepenge på. Det skal vi melde ud til KL, og så kan vi begynde at forhandle med de øvrige kommuner derfra, siger Lars Folmann.