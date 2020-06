En mandlig cyklist blev fredag eftermiddag kørt ned af en billist i et venstresving. Foto: Pressefotos.dk

Cyklist kørt på hospitalet efter påkørsel

- En bil skal svinge til venstre for at køre på motorvejen mod København, her rammer han cyklisten, oplyser vagthavende Henrik Karlsen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Cyklisten er umiddelbart ikke i livsfare.