Cykeltyve med ulovlige stoffer

På baggrund af vidneforklaringer standsede politiet kort efter to mænd på henholdsvis 43 og 37 år, begge fra Vordingborg. De blev i første omgang sigtet for cykeltyveriet, og da politiet visiterede dem, viste det sig, at den 43-årige havde to klumper hash på sig på, i alt 2,6 gram.