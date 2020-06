Cruise mod Corona i morgen

Hvis man er indehaver af en veteranbil, har man manglet noget i længere tid - nemlig de mange træf der er for netop veteranbiler, amerikanerbiler og andre specialkøretøjer. Coronavirus har sat en stopper for disse træf.

Her i området plejer man at mødes bl.a. på havnen i Præstø om tirsdagen og på lystbådehavnen i Køge om mandagen, men med forbuddet mod store forsamlinger, har disse mødesteder været lukket ned.

Det ærgrer mange ejere af disse prægtige køretøjer - og så fik en vestjyde - Carsten Dreisig Hansen - en god idé. Et landsdækkende træf hvor man ikke mødes. Ikke mødes... Det lyder måske umiddelbart lidt underligt, men hans idé bredte sig hurtigt over hele landet.

Derfor er der nu lavet ruter over hele landet. Også en Sydsjællandsrute, hvor man bl.a. kommer gennem Hårlev, Karise, Faxe og Rønnede. Herfra videre til Næstved, Skælskør, Slagelse, Ringsted, Roskilde og Køge - eller også omvendt, for deltagerne bestemmer selv hvilken vej man kører.

Meningen er at man kører ind på ruten Grundlovsdag kl. 10 på det sted der ligger nærmest sin bopæl. Der er altså ikke et bestemt start eller slutsted - for store forsamlinger er jo ikke tilladt.

Nogle deltagere vil sikkert følges ad, men stadig så man ikke bliver for mange. Andre kører for sig selv, men møder måske andre ejere af veteran- og specialbiler på rastepladser - ligesom folk på ruterne vil kunne se usædvanligt mange veteranbiler, amerikanerbiler og specialbiler på vejen.

Samtidig med at deltagerne får en hyggelig tur samles der penge ind til kampen mod Corona. Det gøres ved at man kan købe t-shirts og klistermærker og lave direkte donationer. Pengene der kommer ind, går til Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Et institut der forsker i en kur mod Corona.