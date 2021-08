Se billedserie Crazy Night på Vinkældertorvet i Faxe var et tilløbsstykket lige fra åbningen med Sebastian Klein. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Crazy Night rejste sig efter coronaen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Crazy Night rejste sig efter coronaen

Faxe - 14. august 2021 kl. 08:37 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Crazy Night var tilbage på Vinkældertorvet med rigtig mange glade mennesker i alle aldre.

Faxe: Vinkældertorvet var fyldt med glade mennesker, der var kommet for at handle og hygge sig sammen. Der var noget for både børnene og de voksne. Og de lokale politikere havde også engageret sig i byfesten:

- Det er fantastisk igen at kunne gå ud og møde dem man kender, uden mundbind på. Det har vi ventet på med længsel, siger Faxe Kommunes borgmester Ole Vive, der er ude for at føre valgkamp sammen med de andre Venstre-folk, også den helt nyopstilllede kandidat, Martin Kruse fra Karise, der mener, at tiden nu er kommet til at engagere sig i lokalpolitik.

- Det har været en rigtig god aften med mange mennesker, som gerne vil tale politik med os, og vi ser frem til valget, siger Nye Borgerliges Pia Backquist.

Faxe City prisen blev uddelt af Ib Elberg, og prisen på de 3.000 kroner går i år til Faxe Vandrerhjem.

- Der har vi en masse søde unge mennesker, som arbejder fantastisk flot. I stiller altid op, når vi beder om hjælp til forskellige ting, flagallen og bordene, som skulle pyntes på Vinkældertorvet. I en er stor flok, der bare giver den gas altid. Der er aldrig et nej. Tværtimod er I klar og spørger, hvad I kan hjælpe med, og det er den ånd, der ligger bag cityprisen, sagde Ib Elberg og tilføjede:

- Til alle de virksomheder, der ikke syntes, at de vil være med til at give et nap. De kunne måske være med til at stille flagalleen op, når der bliver kaldt på jer, og alt det andet, der hører med til byfesten.

Og så kom vandrehjemmets leder, Morten Romme, og personalet op på scenen.

Heriblandt også Martin Bo Larsen, der 1. september i år kan fejre sit 20 års jubilæum som altmuligmanden, der både tager sig af opgaver i køkkenet, caféen og rengøringen.

Han og hans kollegaer var meget glade for pengene, som skal bruges til en personaleudflugt.

Og så var der dans til Peter og de andre kopier, der spillede fed Gasolin-musik.