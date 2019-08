Crazy Night i Vild med Dans

Anne Dorte Michelsen (th.) optræder sammen med Maria Bramsen (tv.) på Crazy Night, og her kommer et kamerahold samtidig til at optage scener til »Vild med dans« på TV2, som Anne Dorte Michelsen skal deltage i. Foto: Thomas Olsen

Faxe - 07. august 2019 kl. 10:57 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Crazy Night løber af stablen i Faxe fredag bliver det med besøg fra et kamerahold fra TV2.

Anne Dorte Michelsen er nemlig netop blevet offentliggjort som deltager i succes-programmet »Vild med dans«, og en del af hendes baggrundshistorie skal optages på og omkring scenen til Crazy Night.

Det glæder Poul Bodeholt, der er formand for eventudvalget i Faxe Erhvervsforening, og han håber på, at programmet kan være et godt udstillingsvindue for erhvervslivet.

- Jeg er rigtig glad og det kan da ikke være flottere. Det er selvfølgelig et indslag om Anne Dorte og ikke om Crazy Night, men vi vil alligevel gøre, hvad vi kan for at være synlige. Det er ikke alle, der ved, at det er Faxe Erhvervsforening, der står for Crazy Night, og det skal vi i hvert fald sørge for, at folk for at vide, siger han.

For publikum bliver det en festlig aften, som det plejer, og der er hit-garanti med Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen på scenen. Poul Bodeholt er glad for at det kunne lade sig gøre at få netop de to på scenen, for de passer godt til konceptet.

- Når folk spørger, siger jeg, at de er mit »dream team«, for det vi går efter, når vi finder kunstnere er nogle, der kan skabe en fest for både de unge og de voksne, og det må man sige, at de kan, siger han.

Der er Crazy Night i Faxe fredag klokken 16.00-22.15.