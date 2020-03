Coronasmittet beboer fra plejehjem er indlagt

- Vores medarbejdere gør alt, hvad de kan for at sikre en tryg hverdag for vores særligt udsatte borgere. Situationen giver os dog også anledning til at understrege, hvor vigtigt det er, at man som pårørende undlader besøg på vores plejecentre og bosteder i øjeblikket.