Coronasang af Terslev-præsten

Intet kan erstatte et godt kram, og i Terslev Kirke forsøger vi at skabe rum for en anden form for kontakt. Den i virkeligheden temmelig nære kontakt, vi har med hinanden, når vi synger sammen. Eller når vi drømmer om hinanden!

Sangen her blev sunget ved onlinegudstjenesten den 26. april på www.terslevkirke.dk, og det er både for sjov og for at understrege, at vi også har et åndeligt liv, som i kristendom netop handler om; at kærlighedens Gud har et rum for alle, hvor vi kan mødes i ånden.