Se billedserie Susanne og Michael Christensen fra Faxe Ladeplads deltog i deres MGB årgang 1963. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Send til din ven. X Artiklen: Coronarundtur i det skønneste solskin Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronarundtur i det skønneste solskin

Faxe - 05. juni 2020 kl. 18:50 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sn.dk Avisen var med på stop, da en lille delegation af de klassiske veteranbiler i særløbet Cruise mod corona 2020 rundede Sorø på vejen hjem til Faxe Kommune, efter at de var rullet ud langs Sjællands sydkyst mod Storebælt og Slagelse.

Iblandt deltagerne var Susanne og Michael Christensen fra Faxe Ladeplads, der kørte i deres MGB årgang 1963 med taget rullet ned.

- Det er så hyggeligt at køre sammen, og vi nyder at få en tur i det gode vejr, siger Michael Christensen. Parret købte bilen for halvandet år siden, og de fik dermed indfriet en gammel bildrøm.

Elsemarie og John Kristoffersen fra Karise kørte på mortorcykler indtil for fire år siden, men nu ligger der 300 hestekræfter foran dem i deres Chevrolet Corvette fra 1992. De har tidligere kørt i en årgang 1989, og han elsker at rulle adstadigt afsted med et let tryk på speederen og tagataget pillet af, når vejret er til det.

- Hun vil hellere med ud at køre, når vi kører i den her frem for på motorcykel. Det har været en rigtig fin tur rundt langs kysten. Vi så også de gamle amerikanerbiler fra Karise på vejen, fortæller John Kristoffersen.

Steen Holmgård fra Karise var kørt med på sin Honda Goldwing med anhængertræk til camping, og han har kørt mange af de 300.000 kilometer på speedometeret til og fra arbejdet.

Den skinnende røde Jaguar E-type fra Rode førtes af René Christensen, der købte den »økonomisk« 6-cylindrede version i 2014.

- Den kører mellem 8 og 10 kilometer på literen, mens den 12-cylindrede version sluger en liter benzin for hver 5-6 kilometer landevej, forklarer René Christensen, der selv er mekaniker.

- Jeg købte den i 40 kasser af en mand, der havde importeret den fra Californien. Han havde skilt den fuldstændigt ad og var gået død i projektet, og så gik jeg ellers i gang, og jeg har brugt mange, mange timer, siger han og får et hosteanfald af et stykke kage.

- Jeg har en sart hals. Det er ikke coronarelateret, siger René Christensen, da han har fået vejret igen.

Ved siden af Jaguaren holder der en Mazda MX-5 fra 1994.

- Det er en NA-model. Det er den eneste med klaplygter, den blev lavet fra 1989 til midt i 1990erne. USA var et stort marked, og hvis du som fodgænger kom op at hænge på de lygter, så var det farligt, mente man derovre, så de blev fjernet, siger Gunner Frandsen fra Leestrup, der driver et autoværksted i Rønnede.

- Det er min bil, vi kører i i dag. Gunner har en Opel Astra med kaleche på fra 2004, der er mere magelig,.Man sidder hårdere og tættere på vejen i den her, siger hans kone Bente Albrechtsen, der kører dagligt i sin Mazda MX-5 det have år, den har nummerpladerne på.

Endelig var der også Haslev-Faxe Postens redaktør Torkild Svane Krafts bil fra Faxe Ladeplads.

Det er en Morris Minor Traveller fra 1963, eller Morris »Plankeværk«, som han kalder den, med kaffe og madkurv med bagi.

- Det er hyggeligt at mødes med andre og køre sammen. Den her pude med trafiksymboler på er Torkild stolthed, som hans søster lige har broderet til ham, fortæller Birgitte Kraft, imens gemalen bakker lystigt på sin pibe, for der må naturligvis ikke ryges inde i den fine gamle bil.