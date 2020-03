Ifølge leder af Grøndalshusene Marion Pihl Jensen er den borger, der var blevet indlagt med coronavirus nu udskrevet igen.Foto: Anders Petri

Send til din ven. X Artiklen: Coronaramt beboer er udskrevet igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronaramt beboer er udskrevet igen

Faxe - 19. marts 2020 kl. 17:13 Af Nadia Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mandags skrev sn.dk, at en beboer fra Grøndalshusene var blevet indlagt smittet med coronavirus. Leder af Grøndalshusene Marion Pihl Jensen kan nu berette, at beboeren heldigvis er blevet udskrevet i dag torsdag.

- Han er kommet hjem igen. Han er kommet godt igennem forløbet, og har det nu bedre. Så godt at det var okay at få sendt ham hjem igen, fortæller hun.

Passer på andre borgere

Grøndalshusene er et bosted for demente borgere, hvor der bor mennesker med middel og svær demens, fortæller Marion Pihl Jensen. I alt er der fem huse med ti borgere i hvert hus med egen lejlighed. Hun fortæller, at bostedet isolerer den coronaramte borger.

Vi forsøger at skærme ham i lejligheden, og dette er ikke noget problem, han er i forvejen lidt mat i det.

Og fortæller, at medarbejderne hjælper borgerne med at få sprittet hænderne ekstra i disse dage.

Vi sætter ekstra ind med at spritte hænderne, og vi hjælper borgerne med at få sprittet hænderne.

Hverdagen er normal

Ellers er der ikke så meget, der er ændret for beboerne. - Hverdagen fungerer som den plejer, vi har ikke de store ændringer. Vi plejer også at spritte hænder, nu gør vi det så bare noget mere.

Hun fortæller, at medarbejderne følger anbefalingerne fra myndighederne, og derfor bruger værnemidler, når de besøger den coronaramte borger i lejligheden. - Medarbejderne har briller, mundbind, handsker og overtrækskitler på, når de går ind til borgeren. Det gør vi jo for at beskytte os selv, og for ikke at bringe smitten videre, siger hun og uddyber:

- Normalt hjælper vi hinanden på kryds og tværs, men de medarbejdere der arbejder i huset med den coronaramte borger, arbejder ikke i de andre huse, simpelthen for ikke at bringe smitten videre.

Hun kan også fortælle, at borgerne, som er svært ramt af demens, ikke mærker noget til den ændrede virkelighed, selvom der er påbud mod besøg af pårørende. - Vi mærker ikke en ændring i borgernes adfærd. Men vi prøver at være behjælpelige med telefonopkald og Facetime opkald til de pårørende, forklarer hun.