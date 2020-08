Se billedserie Lærke Jørgensen inden starten på turen rundt på banen. Pædagogmedhjælper Mette Christensen har arrangeret cykelskolen. Foto: Per Sand

Send til din ven. X Artiklen: Coronapenge sikrer cykelskole for alle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronapenge sikrer cykelskole for alle

Faxe - 03. august 2020 kl. 12:13 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pædagogmedhjælper Mette Christensen fra SFO'en Tandhjulet i Karise gennemfører startkontrol af otte-årige Lærke Jørgensens cykel.

- Reflekser, katteøje og ringeklokke, siger Mette Christensen, imens hun peger på de forskellige dele.

- Og der er styr på hjelmen, siger hun og holder begge hænder på hjelmen, inden hun sørger for, at den er ordentligt spændt.

Så får Lærke lov at cykle ud på banen, pædagogerne har bygget på Karise Skole. Kegler skal forceres i slalom, der er hajtænder, hvor man skal vise af, der er en cirkel, man skal cykle gennem, og til sidst kan man slutte af med enten et lille flyvehop eller i målporten af to orange kegler.

Nye cykler SFO'erne Tandhjulet i Karise og Solhøjen i Faxe har tilsammen fået 15.000 kroner fra puljen på i alt 1,2 mio. kroner til sommeraktiviteter i Faxe Kommune på grund af corona. Afdelingsleder for Tandhjulet Elina Sommers fortæller, at cykelskolen ikke ville kunne have ladet sig gøre uden coronapengene, som SFO'en har brug til at købe cykler.

- Der er nogle områder i Faxe, hvor det ikke går så godt socioøkonomisk, og hvor det ikke er alle, der har råd til en cykel, siger Elina Sommers.

Samme oplevelse har de i SFO'en Solhøjen i Faxe, hvor cykelskolen også er en stor succes, fortæller pædagog Dorthe Müller:

- For det her projekt betyder det rigtig meget, at vi kan få børn med, som ikke har en cykel. Vi kan også bruge dem efter cykelskolen, det er et stort plus, at vi har mulighed for at køre nogle spontane ture om eftermiddagen ad cykelstien til Faxe Ladeplads. Vi har haft nogle fantastiske ture, men det vidste os også, at nogle børn trængte til at træne færdselsregler og det at cykle, fortæller Dorthe Müller.

Øger opmærksomheden Tilbage til cykelskolen i Karise.

Maria Lund Hoven Jensen på ni år, har en cykel derhjemme, men denne dag låner hun ét af ,,de grønne lyn", som SFO'en har købt.

- Den er lidt mærkelig. Jeg er ikke vant til de her pedaler, og hvordan man sidder på den, fortæller hun efter en prøvetur på cykelbanen.

SFO-børnene har fået undervisning i skilte, færdselsregler og sikker cykelstil.

- Man skal være opmærksom på, at der er biler, og man skal i hvert fald huske at have hånden ude og hånden oppe og kigge efter biler, siger Maria Lund Hoven Jensen.

- Og ringeklokken skal sidde fast. Den her sidder lidt løst, siger hun og flytter på ringeklokken.

Lokale kræfter Chanda Sonne Bøgh Olsen er proces- og udviklingskonsulent i Ung Faxe og har stået for at fordele 1,2 mio. kroner, som kommunen fik til sommeraktiviteter på grund af corona. Først trak hun gamle idéer, som blev sløjfet på grund af et stramt budget, op af skuffen. Derefter tog hun fat i lokale aktører for at udvikle idéer og sprede budskabet.

- Det giver mening at bruge lokale, både fordi pengene kommer den lokale økonomi til gavn, og fordi vi havde så kort tid, og lokale kan sprede budskabet hurtigt gennem deres netværk, siger Chanda Sonne Bøgh Olsen.

Cykelskolen er én blandt mange aktiviteter, hvoraf nogle foregår i institutioner, og andre er åbne for offentligheden.

- Nogle af aktiviteterne var fyldt, nærmest før vi annoncerede, fordi mange familier er blevet i Danmark, fordi sommerferien ikke har kunnet lade sig gøre i år, siger Chanda Sonne Bøgh Olsen.

Otte-årige Lærke Jørgensen gennemfører sin runde på banen og stiller sig i kø til endnu en tur. Hun fortæller, hvor hun normalt cykler:

- Hjemme fra min allé og hele vejen hen i skolen.

I uge 35 er der åben SFO, hvor børn kan prøve, hvad det vil sige at gå i SFO.