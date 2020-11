- Der er 69 elever på samme hold i 10. klasse, hvor alle sendte hjem sammen med tre lærere. Det sker, fordi de nyeste retningslinjer siger, at du skal kunne holde mindst to meters afstand til dem du har undervisning sammen med, og det kan vi ikke opretholde inden for den samme klasse eller i samlet gruppe, som fx i idrætsundervisningen, siger Henrik Reumert, der er Faxe Kommunes centerchef for børn og undervisning.

Corona sender skoler hjem

Coronasituationen på Nordskovskolen i Haslev var mandag eftermiddag den, at to elever fra 7.D og en elev fra 4.B på Nordskovskolen i Haslev var testet positive for Covid-19.

