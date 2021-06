Der er nu også i kommunalt regi et øget fokus på ensomhed som følge af corona-nedlukningen. En pose penge fra staten skal komme problemet til livs. Organisationer som Ældre Sagen Haslev har i en årrække har arrangeret fællesspisning mod ensomhed, hvor billeder her er fra. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Corona-million bliver en vitaminindsprøjtning

Faxe - 14. juni 2021 kl. 19:46 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Ensomhed og isolation har gennem pandemien præget mange.

Ikke mindst en del ældre og udsatte borgere har gennem det seneste halvandet år oplevet dramatiske forandringer i hverdagen, fordi samfundet netop har tilstræbt at beskytte dem mod sygdom.

Nu frigives der cirka en million kroner fra en statslig pulje, som skal forsøde tilværelsen for netop denne gruppe mennesker i Faxe Kommune.

Socialt udsatte og ældre

Plan- og kulturudvalget har på deres seneste møde matchet en række aktører inden for kultur- og oplevelsesbranchen med bestemte målgrupper af ældre og udsatte borgere i Faxe Kommune. Dermed kan arbejdet med at få bestilt billetter og købe oplevelser gå i gang: Det kan være alt fra fx. teaterforestillinger til fællesspisningsarrangementer.

Puljemidlerne er en del af statens coronaberedskab og fordeles, så 500.000 kroner er tiltænkt borgere inden for senior- og sundhedsudvalgets område, mens de resterede 500.000 kroner er tiltænkt borgere inden for socialudvalgets område.

- Opgaven med at fordele midlerne har ligget i plan- og kulturudvalget og den opgave påtager vi os gerne. Vi har så forhåbentlig ramt rigtigt og hjælper dem, der har været hårdest ramt af nedlukningen, siger plan- og kulturudvalgsformand René Tuekær, Lokallisten.

Vitaminindsprøjtning

Han peger på, at også det lokale erhvervsliv forhåbentlig vil få glæde af udmøntningen af puljemidlerne.

- Ud over at glæde de borgere, som er tiltænkt nogle gode oplevelser, så har puljen også det formål at støtte lokale, nødlidende aktører inden for oplevelsesindustrien. Mange har været og er hårdt ramt økonomisk, så det glæder mig, at vi får mulighed for at støtte en række aktører i kommunen. Her tænker jeg for eksempel biograferne og vores vandrerhjem, der godt kan bruge at få lidt aktivitet i lokalerne igen efter nedlukningen også, siger René Tuekær.

Ledsager og transport

Også udvalgets næstformand, Inger Andersen (S), er begejstret over muligheden for både at glæde målgruppen med oplevelser og påpeger, at puljemidlerne faktisk vil kunne nå ud til flere udsatte og ældre, end man måske ellers ville kunne.

- Det er en skøn mulighed, som vil glæde mange. Jeg hæfter mig ved, at den økonomiske støtte også giver mulighed for at tilbyde transport og ledsagere. Det er i nogle tilfælde en forudsætning for, at det kan lade sig gøre. På den måde er der faktisk flere af de borgere, som har svært ved at komme hjemmefra for at få oplevelser, som kan glæde sig, siger hun.