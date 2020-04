Se billedserie Blomster er som altid et hit hos kunderne i Frenderup Planteskole. Foto: Simon Ydesen

Corona får planteskoles omsætning til at blomstre

Faxe - 19. april 2020 kl. 13:36 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som et hvert havecenter med respekt for sig selv har Frenderup Planteskole noget for en hver smag til den kræsne køber og ejer Heidi Zethof har travlt i disse dage. Endda rigtig travlt. Kunderne får råd og vejledning i det gode forårsvejr, og flere slæber favnfulde af planter ud i de ventende biler på den tætpakkede parkeringsplads. Jo der er andet end corona i luften.

Hvis vejret er godt, er der altid godt gang i kasseapparatet hos Frenderup Planteskole, men de seneste ugers interesse for udvalget af blomster og alverdens andre have-sager har nået nye højder.

- Der har virkelig været gang i den. Der er ingen tvivl om, at det gode vejr kombineret med de mange mennesker, der har været hjemme på grund af corona-situationen har været med til at skabe den store interesse for at besøge os, siger Heidi Zethof, der ejer og driver Frenderup Planteskole.

- Normalt kommer der altid mange, når vejret er godt, men det her har været helt ekstraordinært, siger Heidi Zethof.

Hun kan berette om meget lange køer for at komme ind og betale ved kassen, og med kravene til corona-afstand in mente har hun ganske enkelt taget konsekvensen og skaffet et ekstra kasseapparat til de kommende ugers handel.

- Nu har vi heldigvis 5.000 kvadratmeter, så der er god plads her på matriklen, men når vi oplever så mange besøgende, så er det også vigtigt, at vi kan ekspedere dem uden at for megen ventetid, så vi har valgt at sætte en udendørs kasse op, så vi har lidt ekstra hjælp, siger Heidi Zethof.

Ingen markedsføring Planteskoleejeren havde forudset den store interesse for at komme ud og lede efter egnede planter, så den normale markedsføring er blevet nedtonet i denne omgang.

- Normalt plejer vi at sende et stort forårskatalog ud med alle vores tilbud, men det har vi simpelthen valgt at lade være med i år, fordi vi ikke ville tiltrække alt for stor søgning mod planteskolen, forklarer Heidi Zethof.

- Nu er vi endt med at lægge tilbudsavisen diskret på nettet, men det har ganske rigtigt vist sig, at vi har haft rigeligt at lave, og vi modtager hele tiden nye sendinger blomster, fordi vi får solgt rigtig meget, siger planteskoleejeren.

Hun glæder sig over, at planteskolerne gik fri af regeringens lukkelov i forbindelse med corona-pandemien, for det ville have været et katastrofalt slag mod hele branchen.

- Det her er jo vores højtid, så det ville have været slemt. Heldigvis er der jo typisk meget plads at bevæge sig rundt på, og det foregår jo gerne udendørs. Endelig fornemmer jeg også, at vores kunder har været flinke til at passe på hinanden og overholde afstande, så det er gået over al forventning på flere fronter, siger Heidi Zethof.