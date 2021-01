Fra torsdag morgen er mundbind et krav for forældrene, når børnene skal afleveres og hentes i daginstitutionerne. Foto: Anders Petri

Corona: Torsdag er dette et krav i daginstitutionerne

Faxe - 07. januar 2021 kl. 06:47 Af Anders Petri og Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Områdeledelsen på dagtilbudsområdet i Faxe Kommune har besluttet at anvende muligheden for at kræve, at alle forældre bruger mundbind, når de afleverer og henter deres børn i de kommunale dagtilbud. Det melder kommunen på Facebook.

- Vi stiller det krav ud fra et hensyn til børn, ansatte og forældre for at begrænse smitterisikoen, siger Henrik Reumert, der er centerchef for børn og undervisning i Faxe Kommune.

- Regeringen åbnede op for muligheden med restriktionerne den 30. januar. Det lagde jeg ud til områdelederne for daginstitutionerne. De summede sammen tirsdag og nåede frem til, at det gav god mening at gøre det, siger han.

Det forventes, at forældrene selv medbringer mundbind, da dagtilbuddene ikke skal stille dem til rådighed.

Hos BUPL er der stor tilfredshed med, at mundbind nu bliver et krav, når forældrene skal hente børnene i institutionerne.

Det fortæller Jørgen Krossing Eberhardt, der er faglig sekretær i BUPL Sydøst med ansvar for daginstitutionerne i Faxe Kommune.

- Det synes vi er en anerkendelse af, at der skal passes på medarbejde i daginstitutionerne. Det er flere måneder siden, at vi stillede med ønsket om at bede forældre og besøgende bære mundbind i institutionerne, for at sikre arbejdsmiljøet og sikkerheden for pædagogerne, siger han.

Det er Faxe Kommune, der har taget beslutningen om at kræve, at forældrene skal have mundbind eller lignende beskyttelse på i daginstitutionerne.

- Vi synes godt, at man kunne have gået foran der, hvor de henholdte sig til retningslinjerne på daværende tidspunkt. Jeg kunne godt have ønsket mig det tidligere, men jeg er glad for, at de nu har indført kravet, siger Jørgen Krossing Eberhardt.

Henrik Reumert forklarer, at Faxe Kommune hele tiden har fulgt myndighedernes anbefalinger på de givne tidspunkter.

- Jeg fortryder faktisk ikke, at vi ikke har gjort det tidligere. Det, vi har gjort, som jeg synes har skabt den fornødne stabilitet, er, at vi har lagt en linje, om at vi følger sundhedsstyrelsens regningslinjer - hverken mere eller mindre. Det er i respekt for, at de har den bedste faglighed til at vurdere, hvad der er nødvendigt, siger han.

Utrygge pædagoger BUPL, der er pædagogernes fagforening, har særligt i efteråret påpeget, hvad de mener er en manglende beskyttelse af pædagogerne.

- Der er en enorm utryghed blandt pædagogerne. De er i min optik frontpersonale som læger og sygeplejersker på sygehusene. Der kommer børn ind dagligt, og forældre og andre kommer og afleverer og henter morgen og aften. Man er utrygge ved, at man hele tiden har været udsat for den smitterisiko, siger Jørgen Krossing Eberhardt, der er faglig sekretær i BUPL Sydøst.

- Man har været presset på flere måder: Færre medarbejdere til børnegruppen på grund af sygdom og karantæne, og så er man utrygge ved ens rolle i Covid-19 situationen.

I Faxe Kommune forstår man godt den utryghed, pædagogerne føler.

- Først og fremmest indfører vi kravet om mundbind for at begrænse smitterisikoen. Og der er også noget tryghedsskabende for forældre og ansatte i tiltaget. Jeg kan godt forstå, at pædagogerne ikke føler sig trygge. De har stået forrest i lang tid, siger Henrik Reumert.

Hold børnene hjemme Fordi pædagogerne er utrygge ved situationen, så Jørgen Krossing Eberhardt gerne, at der kun er nødpasning til de personer, der sidder i samfundskritiske funktioner eller absolut skal have børnene passet.

- Jeg vil ønske, det blev klart defineret, hvem der havde krav på at få børnene passet, siger han.

Det er dog ikke en kommunal beslutning at indføre nødpasning fremfor at holde daginstitutionerne åbne som normalt. Det bestemmer regeringen.

Onsdag meddelte Sundhedsministeriet, at daginstitutionerne er åbne, fordi de små børn ikke driver smittespredningen.

- Forældre opfordres dog til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt, skriver de videre.

Når nu daginstitutionerne skal være åbne, har Jørgen Krossing Eberhardt nogle ønsker til kommunen.

- Mere personale, mere rengøring og mulighed for hurtig testning er vores ønsker for at mindske smittespredningen. Vi synes jo også, at pædagogerne skal foran i køen for at få en vaccine. Noget kan kommunen stå for, mens vaccinen er ude af deres hænder, siger han.