De næste to uger skal eleverne på Midtsjællands Gymnasium i både Ringsted og Haslev have virtuel undervisning på grund af coronavirussen. Foto: Thomas Olsen

Corona: Gymnasieelever skal have virtuel undervisning

Faxe - 12. marts 2020 kl. 10:28

Eleverne på Midtsjællands Gymnasium i både Haslev og Ringsted skal blive hjemme og ikke møde fysisk op på skolen de næste to uger. Det sker på baggrund af regeringens beslutning torsdag aften om, at elever og studerende på alle offentlige uddannelsesinstitutioner sendes hjem hurtigst muligt for at begrænse coronavirussen.

Det betyder dog ikke, at gymnasieleverne får fri. I stedet skal de følge undervisningen som anvist i gymnasiets skemea, men af gode grunde bliver undervisningen virtuel, og eleverne vil derfor løbende blive informeret på kommunikationsplatformen Lectio.

Dog er undervisning og terminsprøver helt aflyst i dag torsdag og fredag, fordi lærerne skal have tid til at planlægge den virtuelle undervisning til de kommende to uger.

I morgen fredag modtager eleverne efter planen et dokument om, hvordan de skal deltage i undervisning de næste to uger. Heriblandt information om SRP-perioden for 3.g'erne og SSO for 2.hf.

- Vi følger de officielle retningslinjer, og efter statsministerens udmeldning torsdag aften mødtes skolens ledelse lige over midnat for at gribe situationen an, fortæller kommunikationsmedarbejder Kim Mesterton og fortsætter:

- Derfor skal eleverne blive hjemme fra i dag (torsdag) og 14 dage frem, men de får ikke fri. I øjeblikket knokler lærerne for at stykke online-undervisningen sammen, så eleverne kan sidde derhjemme og have virtuel undervisning.

Det er dog endnu så tidligt i processen, at Midtsjællands Gymnasium fortsat arbejder på, præcis hvordan skolen skal håndtere udfordringen med undervisningen, men ifølge Kim Mesterton er skolen »meget digitaliseret«, og skolen har allerede flere systemer, som vil kunne tages i brug.

- Hensigten er, at det ikke skal gå ud over elevernes undervisning, og hvordan vi i praksis sikrer det bedst, vil vise sig i løbet af de næste par dage. Noget læring bliver måske anderledes og mere skriftligt, men det er ikke dårlig læring af den grund, understreger han.