Conny Jensen takker af Gitte Bang overtager

17. februar 2021

Klinik for Fodterapi: I maj måned sidste år havde Conny Jensen haft klinikken i Jernbanegade 13 i Haslev i 25 år, men nu er det slut. Hun går på efterløn og overdrager klinikken til Gitte Bang.

Da Conny havde 25 års jubilæum sidste år, kunne det ikke fejres på grund af corona - og nu må hun heller ikke invitere til farvelreception. Corona raser stadig.

Fredag den 26. februar er hendes sidste dag i klinikken, og den dag er Gitte Bang der også, men herefter er der lukket frem til den 8. marts. Lukkedagene bruges til renovering af klinikken.

Conny Jensen vil komme til at savne kunderne, hvoraf rigtig mange er faste kunder gennem mange år, men da hun fylder 65 år i år, fandt hun at tidspunktet var det helt rigtige - og Gitte har lovet at passe godt på dem allesammen, siger Conny.

Og det bekræfter Gitte straks, og tilføjer at hun glæder sig til at møde dem allesammen i klinikken i Jernbanegade 13.

Med livet på efterløn bliver der mere tid til Connys to helt store interesser, golf og kajak. Og hvad kajak angår drejer det sig om lange ture. Her i foråret skal hun med klubben i Køge til Kroatien for at ,,kajakke" - hvis altså man til den tid må rejse udenlands.

Den nye fodterapeut

Gitte Bang bor i Tybjerglille Bakker, sammen med sin mand og deres tre børn. Hun blev statsautoriseret fodterapeut for fire år siden, og arbejdede inden da som laborant og tidligere som handicaphjælper.

De seneste fire år har hun haft klinik i privaten og indlejet sig på en klinik på Falster, men fremover vil hun udelukkende være at finde i klinikken i Haslev - som iøvrigt skifter navn til Haslev Fodterapi.

At både Conny Jensen og Gitte Bang er statsautoriserede fodtrapeuter hvilket blandt andet betyder at klinikkenmå holde åbent, selv under corona-pandemien, da der jo her er tale om en sundhedsydelse.

Man kan allerede nu booke tid hos Gitte Bang, Haslev Fodterapi, på tlf. 2440 3230 - ligesom det gamle nummer fortsætter de næste tre måneder.