Colas forlader småvejene i Faxe Kommune

De lilla og gule veje vil Faxe Kommune fra 1. januar 2021 selv stå for vedligeholdelsen af.

Faxe - 06. juli 2020 kl. 06:36 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe Kommune skal fra januar 2021 selv vedligeholde de små og mellemstore veje, der var i henholdsvis Haslev og Fakse Kommuner.

Det er konsekvensen af et forlig, som kommunen har indgået med Colas Danmark A/S efter det seneste byrådsmøde.

Forliget betyder, at samarbejdet om vedligeholdelse af de kommunale veje stopper før tid.

Forliget er fortroligt, men avisen erfarer at der var uenighed om, hvor mange penge Colas skulle have både fremadrettet og for det arbejde, der allerede er udført.

- Vi er nået frem til en gensidig aftale om, at Faxe Kommune fra 1. januar 2021 vil overtage vedligeholdelse af dele af vejnettet i kommunen. Det giver os en mulighed for at reorganisere vores vejindsats og har blandt andet den virkning, at vi mere specifikt kan bestemme, hvor og hvornår vores mindre og mellemstore veje skal laves, siger borgmester Ole Vive.

- Vi har mulighed for enten selv at stå for hele vedligeholdelsen, eller vi kan vælge at udbyde vedligeholdelsen af specifikke dele af vejnettet for at sikre en flerårig planlægning. Det er ikke endeligt besluttet, hvordan vi i givet fald løser det fremadrettet. Men jeg et tilfreds med de muligheder, det giver os, tilføjer Ole Vive.

Faxe Kommune har derudover et samarbejde med Colas om vedligeholdelsen af kommunens større veje, hvilket fortsætter uændret.