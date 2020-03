På Cirkus Baldonis hjemmeside er det nu muligt at tage i virtuelt cirkus. Foto: Anders Ole Olsen

Cirkusmandskab strandet i Danmark

Cirkus Baldoni er selvfølgelig også lukket ned for nuværende.

Cirkusdirektøren og hans personale står standby, og gør alt for at holde humøret højt, lyder det. Cirkus Baldoni oplyser desuden, at man nu kan tage i det virtuelle cirkus, hvor tidligere cirkusforestillinger fra 2007 og frem, nu ligger på cirkussets hjemmeside.