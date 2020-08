Cirkus Paludan kom forbi Frøgården

- Han skal ties ihjel. Hvis han angriber mig personligt, så vil jeg sige: Han kender mig ikke, han ved ikke, hvem jeg er, og han ved ikke, hvad jeg står for. Så jeg vil bare smile stort og vende ryggen til. Det irriterer mig, når han angriber en hel religion, så angriber han nogle personer, hvis baggrund han ikke kender, bare fordi personen ser ud som den gør. Og så får man en etikette på. Det skal han ikke have lov til, sagde Shakila Sahak, der er muslim og bærer slør, til Sjællandske Medier, kort før Stram Kurs lederen Rasmus Paludan søndag eftermiddag ankom til Frøgården i Haslev for at »demonstrere imod, at islam tillader voldtægt af kvinder«.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her