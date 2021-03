Christina Birkemose væltet som spidskandidat

Socialdemokratiet i Faxe Kommune skal have en ny borgmesterkandidat efter urafstemningen, der torsdag mundede ud i, at der ikke længere er tillid til Christina Birkemose.

Efter en lang periode, hvor de sociale medier er flydt over med henholdsvis kritik af, og støtte til Christina Birkemose, så er sagen nu endelig afgjort: Medlemmerne i de to socialdemokratiske partiforeningers medlemmer i Faxe Kommune har ikke længere tillid til Christina Birkemose som partiets borgmesterkandidat, og hun er derfor afsat som spidskandidat.

Det skete med stemmerne 101 mod 89 og seks blanke stemmer, og formanden for fællesledelsen, Erling Johansen, er glad for at afstemningen nu er et overstået kapitel.

- I Fællesledelsen er vi kede af, at samarbejdet med Christina Birkemose er gået skævt. Men eftersom det ikke har været muligt at rette op på samarbejdet, glæder vi os over, at vi nu har fået trukket en streg i sandet i rette tid til at kunne forberede os til efterårets kommunalvalg. Hvem det bliver, går vi nu i gang med at finde ud af, skriver han partiets Facebook-side.