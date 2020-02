Rune Renato Hansens verden blev vendt op og ned, da han for nyligt erfarede, at alt hvad han vidste om sin ophav formentlig er løgn. Nu prøver han at finde den familie, som han sandsynligvis er blevet stjålet fra. Foto: Kim Rasmussen

Chilenske adoptivbørn i Danmark kan være stjålne

Faxe/Holbæk/Chile: Nyfødte børn blev taget fra deres mødre og meldt døde, og børn i op til 8-årsalderen blev stjålet fra parker, legepladser og hospitalsstuer og sendt til USA og Europa i diktatoren Augusto Pinochets forsøg på at 'rense' Chile for fattigdom fra 70'erne til 90'erne.

Op mod 20.000 børn blev stjålet fra fattige familier og sent til USA og Europa, og nu er den chilenske organisation Chilean Adoptees Worldwide i gang med at finde frem til de stjålne, chilenske børn, der troede, at de var adopteret på normal vis.

Rune Renato Hansen fra Tølløse er formentlig et af de børn, der blev bortadopteret mod sine forældres vilje, og han forsøger nu sammen med sin veninde Christina Birkemose, der er lokalpolitiker i Faxe, at råbe regeringen op.

Fredag aften mødtes de med Socialdemokratiets social- og indenrigsordfører Camilla Fabricius og organisationen Chilean Adoptees Worldwide for at klarlægge situationen og diskutere, hvad man kan gøre for at hjælpe de potentielt rigtig mange stjålne børn.