Se billedserie Selvfølgelig skulle der synges til receptionen, for Cecilie Hänsch går sjældent ti minutter uden at bryde ud i sang.

Chefen rundede det skarpe hjørne

Faxe - 29. maj 2019 kl. 18:10 Af Morten Chas Overgaard

Når man interviewer folk til artikler i avisen, hører man ofte lokale sige: »Jeg er tilflytter, for jeg flyttede først til kommunen for 25 år siden«. Med det ræsonnement kan man godt sige, at DAGBLADET og Sjællandskes områderedaktør Cecilie Hänsch er silkeborgenser, men alle der har mødt hende ved, at det primært er et sydsjællandsk lokalområde, der fylder i hendes bevidsthed.

- Det kan godt være, at du har Silkeborg i hjertet, men der må være en lille tatovering på det, hvor der står Haslev, for man kan virkelig mærke, at dit hjerte banker for byen, sagde avisens ansvarshavende chefredaktør, Bente Johannesen, i sin tale under onsdagens reception i anledning af Cecilie Hänschs 40 års fødselsdag.

Gæster var kommet fra de fleste egne af kommunen for at sige tillykke, og det er tydeligt at mærke, at Cecilie med sin person og sit engagement gør stort indtryk på alle - lige fra den lokale erhvervsdrivende til sognepræsten.

- Det er tydeligt at mærke, at du har respekt for den gamle lokalredaktør-rolle, hvor folk er i tvivl om, hvorvidt det er borgmesteren eller lokalredaktøren, der er bykongen. Du er ikke bange for at engagere dig, og du sætter dig selv i spil langt mere, end din kontrakt forpligter dig til, og det er rigtig flot, lød det fra Bente Johannesen.

Der findes mange lokale Facebook-sider, som man kan kigge igennem, hvis man vil holde sig orienteret om, hvad der sker, men man kan også bare spørge Cecilie Hänsch.

Selvom Sjællandske Mediers Faxe-redaktion foruden redaktøren består af tre journalister, der holder sig ajour med kommunens forskellige historier og arrangementer, så har Cecilie en nærmest alvidende tilstedeværelse i lokalområdet - on og off line.

- Kære redaktør, du råder over en prisvindende praktikantvejleder med et tæt kampprogram på Vestegnen, en effektiv souschef fra østkysten med sommerhus, kæreste og hans børn - og en bedrevidende, researchtung seniorjournalist fra Sorø med biler, børn og hund. Hvor er vi glade for, at du holder butikken kørende her i Haslev, også når vi sover et helt andet sted. Du er her hele tiden, også når virkeligheden tæt på, og også når den er alt for tæt på, sagde Nikolaj Rasch Skou i sin tale til chefen.

Nikolaj har været ansat under flere lokalredaktører, blandt andre Susanne Søhuus, der yndede at klippe artikler ud af alle aviser, hvis de på nogen måde kunne relateres til Faxe Kommune. Derfor kunne han ikke dy sig for at drille redaktøren lidt på den store dag:

- Jeg får lyst til at minde dig om bunkerne på skrivebordet. Altså avisudklippene, som Susanne Søhuus lagde ind til os i en lind strøm. Jeg ignorerede de fleste, og du beklagede det meste. Men nu dukker de altså op igen - fra dig - i min indbakke - og vores fælles Facebookgruppe. Det næste bliver måske, at vi hører dig sige: »Alt under 25 år, det er altså ikke noget, man fejrer!«. Jo, det er det faktisk. For hvor længe er det lige, vi er her. Det ved ingen, og du vil have det hele med, sagde han.

Tidligere kollega Allan Grasberger, der i dag er kommunikaktionskonsulent i Faxe Kommune, kiggede også forbi for at sige tillykke, og han er imponeret over den rolle, som Cecilie har indtaget.

- Cecilie opdrager de lokale til at forstå, hvad den lokale avis er værd, og i en tid med endeløse informationsstrømme, er det vigtigt med et fyrtårn, der holder fanen højt og tager ansvar, siger han.

Lokalområdet kan forhåbentlig se frem til mange flere år i godt selskab.