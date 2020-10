Caspier's Bar er lukket midlertidigt

Se billedserie Caspier Alexandar Pihlmann Pedersen (tv) og Christopher Falkenstrøm samarbejder driver Caspier?s Bar, der nu desværre må holde midlertidigt lukket. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Faxe - 01. oktober 2020

Musikanlægget er tavst, drypbakken under ølhanerne er tør og døren er låst på Caspier's Bar på Stationspladsen i Haslev.

Kommer man for at få slukket tørsten efter arbejde, bliver man mødt med en sørgelig hilsen fra stedets ejer Caspier Alexandar Pihlmann Pedersen.

»Grundet udviklingen i Covid-19 har vi valgt at lukke ned for en tid. Vi ved ikke, hvornår vi åbner op igen, men vi lover, at kaptajnen og sørøverne vil stå klar med kolde øl, lækre drinks og de største smil.«, står der på døren til beværtningen, og det er en trist ejer, der har taget beslutningen.

- Jeg har desværre set det komme i flere uger. Efter kompensationspakkerne er frafaldet, er det desværre rigtig hårdt for økonomien at holde åbent. Det er superfedt, at der er kommet nye hjælpepakker til vores branche, men de er udformet sådan, at jeg får dækket 25 procent af mine udgifter, hvis jeg holder åbent i hverdagene, mens jeg kan få dækket 90 procent af mine udgifter, hvis jeg lukker, fortæller Caspier Alexandar Pihlmann Pedersen.

- Jeg har aldrig været så knust, som jeg er lige nu. Selvom sommeren ikke er den bedste årstid for os, så har det kørt derudaf på en bølge af optimisme. Personalet har gjort det sindssygt godt, og hver anden uge, når vi har haft live-musik, har alle bordene været booket på forhånd. Det er som at få flået sit barn ud af armene, men det hænger simpelthen ikke sammen, siger han.

Foreløbig holder Caspier's Bar lukket indtil restriktionerne for nattelivet bliver lempet. De nuværende restriktioner løber indtil videre frem til den 18. oktober, men selv, når restriktionerne engang bliver lempet, så kan det være, at vi danskere skal til at lægge nogle vaner om.

- En af de tiltag, der har ramt vores branche hårdt, er de begrænsede åbningstider, for danskere tager jo typisk først i byen omkring klokken 23. En af de positive ting, der måske kunne komme ud af hele den her corona-krise, er, at vi kunne lære noget af den engelske pub-kultur, hvor man tager i byen omkring klokken 18, og går hjem klokken 23 - så er man også lidt mere værd dagen efter siger Caspier Alexandar Pihlmann Pedersen.

Man kan følge med i, hvornår baren åbner, og om der er nye tiltag på vej, ved at følge Caspier's Bar på Facebook.