Caroline skriver selv sine sange

Faxe - 31. januar 2018 kl. 10:17 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dommerne var meget begejstrede for Caroline Manon Aamodts optræden ved den anden audition i »Danmark har talent«, der blev sendt på TV2 lørdag aften klokken 20.

Den 25-årige sangerinde fra Rønnede imponerede dommer Cecilie Lassen så meget, at hun valgte at trykke på sin guldknap, der sendte Caroline direkte videre til semifinalen i liveshowet, der bliver sendt 7. april klokken 20, hvor hun med sin sang skal kæmpe i liveshowet om at blive en af de to udvalgte talenter, der går videre til finalen ugen efter.

- Du har bare to minutter til at vise, hvad du kan. Jeg var meget overrasket, selvom jeg selvfølgelig havde håbet på at gå videre, siger Caroline Manon Aamodt, da avisen møder hende på Møllevangsskolen i Rønnede, hvor hun var elevrådsformand indtil hun i 6. klasse kom på Herlufholm.

- Det var godt, for det er en kunstnerisk skole, hvor man virkelig har mulighed for at udvikle sig i en bestemt retning, men jeg har også været meget glad for Møllevangsskolen. Det var her i musiklokalet, jeg gik til klaverspil, siger hun og sætter ved klaveret, hvor hun slår akkorderne an til det gamle bluesnummer »House of the Rising Sun«.

- There's a house in New Orleans..., synger Caroline Manon Aamodt sagte.

- Det jeg godt kan lide ved »Danmark har talent« er, at det er mit eget ansvar at vælge sange og lavet en god præstation på scenen i de to minutter, det varer. Jeg kan godt lide håndværket i en god popsang, og jeg ved, hvad jeg vil synge, som kan folde min stemme helt ud fra det dybe til det høje leje. Det bliver sange med en historie, der er spændende at fortælle videre, siger Caroline Manon Aamodt, der har uddannet sig på Akademiet for Musik, Dans og Teater I København.

Hun har også været assistent på Det Kongelige Teater og teaterkoncerterne »Hey Jude« og »Come Together« og hun har været med til at lave et indslag til Eurovision Songcontest. Nu læser hun performance-design på RUC, og det er faktisk lige præcis sådan noget, som at afvikle et talentshow, hun uddanner sig til.

- Det er ikke sikkert, at jeg kommer til at leve af at synge, men når jeg skriver sange og synger, så brænder jeg virkelig for det. Jeg henter inspiration andre steder fra og er nysgerrig og udvikle mig på de områder, hvor mine evner og intuition bringer mig hen, siger hun.

Du kan klikke ind på https://soundcloud.com/caroline-manon-aamodt for at høre nogle af Caroline Manon Aamodts sange.