Caroline Manon Aamondt fra Rønnede er med i Danmark har Talent lørdag aften klokken 20 på TV2.Foto: Isabella Lenshardt

Send til din ven. X Artiklen: Caroline har sat sit talent til skue på TV2 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Caroline har sat sit talent til skue på TV2

Faxe - 24. januar 2018 kl. 09:06 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den fjerde sæson af »Danmark har talent« er netop skudt i gang på TV2.

Og i det andet program, lørdag den 27. januar klokken 20, går 25-årige Caroline Manon Aamodt fra Rønnede på scenen foran tv-manden Jarl Friis-Mikkelsen, skuespiller Peter Frödin og tidligere balletdanser Cecilie Lassen, der skal bedømme, om hun er en af dem, der har talent nok til at gå videre i konkurrencen, hvor hun stiller op som sanger.

Caroline Manon Aamodt har nemlig sunget siden hun var 10 år gammel og gik på Møllevangsskolen.

Hun har siden sunget i Holsted Pigekor og på Herlufsholm Kostskole, hun har udannet sig på Akademiet for Musik, Dans og Teater i København, og hun læser performance design og virksomhedsstudier på Roskilde Universitet, men hendes drøm om en sangkarriere er endnu ikke forløst.

Caroline Manon Aamodt har sine sange liggende på nettet, og hun tager ud til bryllupper for at synge brudens ynglingsnummer under middagen.

- Jeg fokuserer meget på dramatikken i musikken, når jeg synger. Det er endnu ikke lykkedes at finde nogen at spille fast sammen med i et band, men det er mit mål, siger hun.

Caroline Manon Aamodt er efter flere år med bopæl i hovedstaden midlertidigt flyttet hjem til sine forældre i Rønnede af økonomiske årsager. Og de vil helt sikkert side klinet til skærmen lørdag aften ligesom mange andre, hun kender.

- Det bliver godt at få det ud. Jeg har ikke følt mig klar til at stille op i et tv-program før nu, og det skulle ikke være X-Factor, for jeg har helt ærligt ikke brudt mig om tonen i det program, siger hun.