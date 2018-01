Caroline går direkte videre til liveshowet i »Danmark har talent«

Den 25-årige sangerinde fra Rønnede imponerede dommer Cecilie Lassen så meget, at hun valgte at trykke på den guldknap, der sender Caroline direkte videre til liveshowene, som bliver sendt i foråret.

- Du har bare to minutter til at vise, hvad du kan. Jeg var meget overrasket, selvom jeg selvfølgelig havde håbet på at gå videre, siger Caroline Manon Aamodt, der kan opleves på skærmen igen lørdag den 7. april klokken 20, hvor hun med sin sang skal kæmpe om at blive en af de to udvalgte talenter, der går videre til finalen en uge senere.