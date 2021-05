Frihedskæmperen, kaptajn Carl Johan Bruhn, døde ikke forgæves, da han kastede sig ud med faldskærm over Torpeskoven øst for Haslev natten til den 28. december 1941. Det er næsten 80 år siden, men mindet om modstandskampen under 2. Verdenskrig lever fortsat. 48 mennesker, inklusiv Hjemmeværnets chef, generalmajor Jens H. Garly, var tirsdag aften samlet ved Carl Johan Bruhns mindesten. Foto: Thomas Olsen

Carl Johan Bruhn døde for friheden

Motorlarmen fra flyet over trætoppene fik både soldater og civile til at løfte blikket, og man fik den tanke, at det måtte være en del af ceremonien omkring Hjemmeværnets kransenedlæggelse ved mindestenen for den 37-årige læge og forstkandidat, Carl Johan Bruhn.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her