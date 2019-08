Feddet Strand Resort er ifølge VisitSydsjælland-Møns direktør Martin Bender en af de absolut største overnatningssteder i hans arbejdsområde. - Du skal til Lalandia for at finde noget, der overgår det, siger han til avisen. Foto: Feddet Strand Resort

Campisterne elsker Faxe-området

- I takt med turisternes voksende fokus på værdier som bæredygtig ferie, soft adventure, nærhed og autenticitet, opruster campingpladserne med tidssvarende faciliteter og top service. Campingpladser der forstår og indfrier den moderne campist behov oplever i øjeblikket vækst i antal besøgende og omsætning. Eksempelvis er Feddet Strand Resort i Faxe Kommune en af Danmarks førende og mest innovative i campingbranchen. De tiltrækker desuden en generation af helt nye campister, som både vil have god service og kvalitetsforhold, samtidig med at de nyder godt af de mange oplevelser og gratis glæder, der følger med, når man bor i naturen under stjernehimmelen, siger VisitSydsjælland-Møns direktør Martin Bender i en pressemeddelelse fra Dansk Erhvervs afdeling for turisme og oplevelsesøkonomi.

