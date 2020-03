Campingpladserne er fortsat åbne

»Nogen hamstrer! Hvis vores gæster kun brugte vandet til drikkevand, ville vi have nok til 4000 gæster. Men jeg ser gæster slæbe to vandkander ned til en weekend. Det vil sige, at de hver især drikker 10 liter pr. døgn? Tænk på de andre inden du fylder din vogn op«, skriver campingpladsens forpagterpar og tilføjer, at der vil komme mere drikkevand mandag morgen.

»Vi er selvfølgelig hårdt ramt som privat turistvirksomhed. Mange har ombooket eller aflyst deres ophold i påsken, mest vores hytter. Ikke så meget på camping. Men værst er det gået ud over alle vores arrangementer, som kunder nu har aflyst i den nærmeste fremtid. Vi følger statsministerens råd om at holde den private sektor i gang, og samtidigt sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Vi følger løbende udviklingen, og tager selvfølgelig de nødvendige foranstaltninger. Fredag havde vi gæster i restauranten, men de fleste valgte at tage maden, som take away og nyde den i campingvognen. Lørdag skinnede solen fra en skyfri, og vi mærker en optimistisk og tryg stemning blandt gæsterne. De er glade for at være ude i det fri, hvor der er afstand til naboen.