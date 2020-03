Campingplads holder åbent og passer på

- Vi prøver at give dem en anderledes oplevelse. Kunderne betjener sig selv ved selvbetjeningsautomaterne, når de ankommer. Vi spritter alle håndtag af, samtidigt med at vi har indført ekstra rengøring.

Få gæster

Gæsterne er spredt udover hele Feddets område. Den administrerende chef regner dog ikke med, at for lidt afstand og for mange gæster vil blive et problem.