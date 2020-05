Det sociale værested Café Paraplyen i Haslev genåbner for brugerne mandag. Torsdag eftermiddag introducerede Paraplyens leder Anette Hougaard (tv) de frivillige til de omfattende retningslinjer for rengøring og coronaafstand. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Café Paraplyen genåbnes

Fra mandag formiddag klokken 9 er der igen åbent for brugerne af det sociale værested Café Paraplyen i Vestergade, der har været lukket ned på grund af corona.

Det har således ikke været muligt at komme i Paraplyen de seneste to måneder, hvor køkkenets madlavning og udbringning har været den eneste dagligt aktivitet.

Torsdag eftermiddag havde Paraplyen inviteret værestedets frivillige til et møde om de nye procedurer.

- Nu har vi fået lov til at genåbne, men foreløbig ikke som frokostrestaurant og heller ikke om søndagen. Vi gør det kontrolleret. Det betyder, at brugerne ikke selv må tage brød, rundstykker og kaffe, og morgenbolledamernes opgave bliver derfor at smøre rundstykkerne, så der er klar til servering fra klokken 9, sagde Café Paraplyens leder Anette Hougaard.