Ét år og to måneders ubetinget fængsel. Sådan lød dommen over den 29-årige butikstyv. Foto: Cecilie Hänsch

Artiklen: Butikstyv blev røver: - Jeg skulle bare have noget kød, til at betale husleje med

Butikstyv blev røver: - Jeg skulle bare have noget kød, til at betale husleje med

Sådan forklarede den 29-årige i retten i Næstved. Han erkendte sig skyldig i stort set alle anklagepunkter, og kan altså nu føje en dom for 15 butikstyverier og et enkelt røveri til sit synderegister.

- Jeg skulle bare have noget kød. Til at betale husleje med.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her