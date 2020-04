Business Faxe til virksomhederne: Bevar optimismen

- Når vi kommer i gang igen, er det bare vigtigt, at vi som investorer og forbrugere ikke holder på pengene, men stadigvæk investere og forbruger. Det er det, der skal til. Hvis først der kommer den der frygt for, at »hov, det kan være vi skal holde på pengene«, så begynder man en nedadgående spiral som under finanskrisen (2008 og frem, red.). Det mener jeg ikke, at det her er, siger Tomas Legarth, der dog erkender, at det lige nu er svært for virksomhederne.