Buslinje 266 bliver sløjfet. I stedet får landsbyerne en skolerute, som de kan køre med gratis. Foto: Allan Nørregaard

Bus 266 udskiftes med skolerute

Faxe - 24. oktober 2019 kl. 05:31 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet har besluttet at udskifte Movias bus 266 med en skolerute, der bliver gratis for borgerne. Skolebussen får næsten en køreplan lig linje 266, for den kommer ikke til at køre i skoleferierne, siger udvalgsformand.

Siden kommunens budgetforhandlinger gik i gang har borgerne i landsbyerne Bråby, Teestrup og Skuderløse følt sig gevaldigt snydt. For et budgetforslag med overskriften »Nedlæggelse af buslinje 266« så ud til at fratage dem den sidste offentlige bus, der var tilbage i området. Det var til trods for, at teknik- og miljøudvalget i marts 2018 lovede at frede buslinjen.

- Jeg kan godt forstå at borgerne farer op, for det er ikke en optimal overskrift - specielt ikke når det er en rute, der er diskuteret et halvt år før, hvor vi var enige om at ruten skal bevares, siger udvalgsformanden.

Få køretider

Eli Jacobi Nielsen forsikrer om, at bussen ikke bliver sløjfet men blot byttet ud med en skolebus, der kommer til at køre på samme tidspunkter som den nuværende linje 266. Der kommer endda en fordel ved omlægningen, og det er, at bussen bliver gratis for borgerne, siger han. Men beslutningen har stadig fået nogle af beboerne fra landsbyerne til at reagere, fordi den offentlige bus 266 gør hele hverdagen mulig for dem uden bil og kørekort.

- Det ville betyde, at jeg stort set ikke kan komme til Haslev, på nær om morgenen og eftermiddagen når skoleruten er i drift, og så slet ikke i skolernes ferier eller i weekender, siger Birgit Hansen, pensionist fra Skuderløse.

Hun bruger bussen flere gange om ugen, fordi den fragter hende ind til byen, hvor hun handler, går til lægen, tandlægen og tager toget videre til Ringsted eller København. Og hun er bestemt ikke den eneste, siger hun. Flere ældre, børn og unge bruger bussen ofte til praktiske gøremål og fritidsaktiviteter. Og alt det bliver vanskeligt, hvis skolebussens køreplan bliver, som budgetforslaget skriver: »Ved at nedlægge ruten i Movia regi, vil den nødvendige skolebuskørsel fremadrettet kunne udføres af den entreprenør, der udfører kørsel med visiterede borgere i tidsrummet 7.00-8.00 og ca.13.30-16.30«.

Men der er i følge Eli Jacobi Nielsen ingen grund til panik over den formulering.

- Så vidt jeg ved, kommer skolebussen til at køre ligeså ofte som bus 266 gør lige nu. For det bliver officielt en busrute, der kører rundt, og vi sørger for, at den har en størrelse, så der er plads til flere, end de skoleelever, der skal fragtes, siger han.

Bussens ferie

Selv om Eli Jacobi Nielsen forsikrer borgerne om, at den nye skolerute ikke vil forringe deres hverdag, er der dog et stort minus ved hele omlægningen. Skolebussen kommer hverken til at køre i weekender eller skolernes ferier. Det betyder, at borgerne i de perioder skal finde andre måder at komme ind til byen på.

- Der er de henvist til Flextrafik desværre. Man kan jo ikke få det hele, og vi må også pointere på kommunens vegne, at passagertallene ikke er overvældende. Det her er dyrere for forbrugeren i perioder, men omvendt - havde der været stor belægning på ruten, så havde vi heller aldrig talt om en omlægning af den, siger Eli Jacobi Nielsen.

Flextrafik koster 36 kroner per vej, hvis ruten er maksimalt 10 kilometer lang. Det giver en pris på 72 kroner for at komme en tur til Haslev. Og netop den forhøjede ugift vil ramme pensionister som Birgit Hansen, siger hun.

- Det vil blive dyrt i længden, for lige nu kan jeg komme ud og hjem for cirka 12 kroner, hvis jeg ved, hvad jeg skal handle med hjem fra byen. Det her har fået os herude til at føle os lidt som udkants-Faxe - vi er området af kommunen uden offentlig transport, siger Birgit Hansen.

Den nuværende linje 266 fra Movia kommer cirka til at køre indtil midten af 2021, hvor Faxe Kommune vil kunne opsige deres aftale fra. Herefter bliver skoleruten sat ind.

