Der er grund til at skåle. 2021 har indtil videre vist sig fra sin gode side hos Royal Unibrew, og især Faxe Kondi er nærmest blevet væltet af kærlighed. Til glæde for blandt andre produktionsdirektør Søren Lisbjerg, markedschef Kasper Ryttersgaard og marketingdirektør Kenneth Damgaard. Foto: Cecilie Hänsch

Bryggerivækst igen: Nu venter nattelivet

Faxe - 26. august 2021 kl. 09:19 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

Vækst i produktion, omsætning og indtjening. Og store forventninger til koncerter og natteliv hos Royal Unibrew.

»Vi er nødt til at blive ved med at produktudvikle. Fortsætte med at tage nye chancer og udfordre plejer«.

Ordene kommer fra Kenneth Damgaard, der siden januar 2020 har været marketingdirektør hos Royal Unibrew.

Hvor andre måske havde valgt at lægge sig i fosterstilling, da covid skyllede ind over landet i marts 2020, så gik Royal Unibrew i stedet i gang med at intensivere samarbejde og dialog.

- Jeg tror, noget af det, vi gør forskellig fra andre i vores branche, er det tætte samarbejde mellem produktionsdelen og den kommercielle del. Vi taler simpelthen sammen hver dag, siger produktionsdirektør Søren Lisbjerg.

Han siger i spøg, at det altså er lettest, hvis han kan få lov til at brygge og tappe den samme øl i lange stræk. Men om noget har også covid-virkeligheden vist ham, at en af Royal Unibrews styrker ligger i evnen til at omstille sig.

- Grænsehandlen lukkede, barer, restauranter, koncerter, selv Tivoli var nødt til at holde lukket, remser Søren Lisbjerg op.

- Og så gjorde vores medarbejdere det, de er bedst til. De ydede service og udviste godt købmandskab. De spurgte ude i detailhandlen, hvad de gerne ville have. De fyldte hylder op en ekstra gang, de gik den ekstra mil, supplerer markedschef for Danmark, Kasper Ryttersgaard.

Og ser man på tallene, så er operationen lykkedes. Patienten har ikke bare overlevet, men har oplevet vækst - også set i forhold til årene før covid.

Nu skal der festes

Med hjemme-arbejdspladser kom selv-forkælelse.

- Jeg tror, ræsonnementet har været, at det har været lidt synd for os allesammen. At vi har trængt til en treat, en belønning, og det har i mange tilfælde så været en sodavand eller en øl. Måske i sukkerfri eller alkoholfri udgave, siger Kenneth Damgaard.

Salget af flerstyks-forpakninger er i hvert fald steget.

- Og generelt, så fortsætter den kraftige vækst i salget af sukkerfri og alkoholfri, tilføjer Kenneth Damgaard.

Om en lille uge kan vi så skifte hjemmekontorets ensomhed ud med nattelivets fællesskaber.

1. september fjernes alle restriktioner i forhold til barer og restauranters åbningstider, og det bliver igen muligt for eksempel at komme til koncert i Royal Arena.

- Jeg tør godt love, at det bliver vildt. Der er så mange kunstnere, der har ventet og ventet på at få lov til at spille. Det kan kun blive godt, konstaterer Kasper Ryttersgaard.

Lokal forankring

Koncertprogrammet lover blandt andre Elton John, Rick Astley, Alanis Morisette og Jung inden nytår - og to udsolgte koncerter med Queen og Adam Lambert er udskudt til juli 2022.

Mindre kan også gøre det, og allerede lørdag 4. september byder Royal Unibrew på livemusik og øl, når Tak Rock gæster B&W Live i Haslev.

- Tak Rock har altid været vores måde at give tilbage til musikken, men i år har vi så valgt at satse på mere upcoming artister. Dem, der skulle have haft deres gennembrud på live-scenerne i 2020. Dem kan vi så opleve nu - og helt lokalt, siger Kenneth Damgaard.

Det lokale er også i høj grad til stede, når der udvikles nye produkter. Her tager Royal Unibrew gerne fat i lokale bryg-traditioner.

- Vi har 34 lokale bryghuse med i Royal Unibrew i dag. Og vi kan se, at det bliver efterspurgt. Folk vil gerne støtte det lokale og drikke en lokal øl, uanset om de bor i Viborg eller i Odense, siger Kasper Ryttersgaard.

Udvider igen

Hyperlokalt på Faxe Allé fortsætter udviklingen. I forsommeren blev der taget første spadestik til et stort solcelle-anlæg, der skal skaffe bæredygtig strøm til produktionen. Det store højlager er næsten færdig til indvielse, og nu er der også ved at blive gravet ud sådan at der kan etableres endnu en dåse-kolonne..

- Der er i hvert fald ingen tvivl om, at vi er rigtigt glade for at være her i Faxe. Vi har investeret et trecifret millionbeløb lokalt inden for den seneste tid, og det skulle også meget gerne forsikre vores medarbejdere og det omgivende lokalsamfund om, at vi er her, bliver her - og udvikler her, siger Søren Lisbjerg.

Vil man muntre sig med at læse tallene i halvårsregnskabet selv, så findes de på hjemmesiden investor.royalunibrew.com - på engelsk, vel at mærke.