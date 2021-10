Så hænger de her igen i Jernbanegade i Haslev: Valgplakaterne. Kampen om de gode pæle bliver værre og værre for hvert valg. Denne gang blev Nye Borgerlige-kandidat og hans søn for eksempel overfuset af Venstre-kandidats hjælper ved lygtepæl under valgplakatopsætning i Haslev lørdag. Foto: Erik Graversen

Brutalt plakatræs: Kandidat og søn råbt af og skubbet til ved lygtepæl

Faxe - 23. oktober 2021 kl. 21:36 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Klokken 12.00 i dag blev det muligt for lokale kommunalvalgskandidater at sætte deres valgplakater op i lygtepæle og des lige rundt om i kommunerne, og således også i Faxe Kommune. Således kan man nu i kommunens mange lygtepæle hilse på sin næste repræsentant i byrådet - krydset skal sættes på stemmesedlen 16. november.

Men selv om selve valget ofte bliver omtalt med flotte ord som demokratiets festdag, så var der til denne "førfest", som valgplakatopsætningen godt kan beskrives som, en del kedelige episoder, fortæller flere lokale kandidater til avisen.

René Nielsen, der er formand for Nye Borgerlige i Faxe, var ude at sætte sine valgplakater op i Haslev sammen med sin søn, da han rendte ind i en overfusning tangerende til vold.

- Vi har lagt en bunke med mine plakater ved siden af en lygtepæl, og der står allerede Venstre-kandidat og en hjælper og er ved at sætte sådan en lås på pælen, så man ikke kan sætte den pågældende plakat længere op. Jeg spørger, i al venskabelighed, om vi dog ikke kan dele pælen op, og til det får jeg svaret: du kan bare komme til tiden. Det synes jeg er en mærkelig melding. Jeg ser ingen andre partier eller kandidater i øvrigt, der går med til på den måde at låse pælene fast, så ingen andre kan hænge deres plakater op der. Så jeg klipper simpelthen låsen af, og så bryder helvedet ellers løs. Hjælperen skubber til min søn og råber og skriger. Jeg siger til min søn, at vi bare forholder os i ro, og vi lader dem stå og være sure, og da de så går, så går hjælperen forbi min søn og går bevidst hen og skubber til ham, fortæller han.

René Nielsen fortæller også, at han har overvejet, om han skal politianmelde episoden.

- Jeg er domsmand, så jeg ved jo også, at når vi står fire mennesker og to ser det fra én side og de to andre ser det fra en anden side, så kan politiet ikke gøre så meget. Men jeg synes det er groft, at man skal stå model til den slags, når man er ude i demokratiets navn og sætte sine valgplakater op. Det er jo helt hen i vejret, siger René Nielsen.

Han har dog ikke umiddelbare tænkt sig at anmelde episoden med Venstre-kandidatens hjælper til politiet, så af den grund - og fordi de to partier formentlig skal kunne samarbejde med hinanden efter valget, hvis Nye Borgerlige bliver valgt ind i byrådet, så vil han holde navnet på Venstre-kandidaten for ham selv.

En alvorlig sag

Avisen har kontaktet Venstres formand i Faxe, Jørgen Egede Johannesen, for at høre om han er orienteret om sagen, og hvad han har tænkt sig at gøre ved den.

- Jeg har ikke hørt noget om denne sag, før du ringer til mig. Men den situation du beskriver er da grotesk og grænser til at være voldelig. Jeg er som René Nielsen også domsmand, så jeg ville da egentlig godt forstå, hvis han ville politianmelde episoden. Jeg har indskærpet reglerne for plakatopsætning for alle Venstres lokale kandidater inden i dag lørdag, hvor plakaterne skulle op. Jeg tager situationen her meget alvorligt og vil naturligvis vende den med mine kandidater og med René Nielsen, hvis han vil kontakte mig for en nærmere snak, siger Jørgen Egede Johannesen.

Han fortæller i øvrigt om sin egen plakatdag, der heller ikke har været helt gnidningsfri.

- Jeg vil ikke hænge plakater op denne gang, selv om jeg stiller op, men min niece ringede og spurgte, om om hun kunne låne traileren, men så havde ingen af dem, der skulle sætte plakater op trailerkørekort, så jeg tilbød at køre bilen med traileren. Jeg skulle hjælpe hende i Dalby, og dér stod vi ved lysmasterne kvart i eller 10 minutter i 12. Mens nye borgerlige, der også stod der respekterede at der skulle være plads til alle og at vi ikke ville slås om pladserne, så kommer der en SF'er og skubber vores plakat opad på Karisevej. Jeg siger: Hov hov, vi har en aftale om, at vi ikke skubber hinandens plakater væk, når der sidder deroppe. Til det svarer han bare: Nå, men sådan nogle regler har vi ikke i København. En anden har skubbet plakater helt oppe i lyskeglen i en lygtepæl, fortæller Jørgen Egede Johannesen.

Han fortæller om en anden kandidat, der havde udset sig en mast i Rønnede.

- Han holdt der kvart i 12, og så havde han sendt sine børn over med sine plakater, og så var der en Socialdemokrat, der satte sin plakat op i selv samme lygtepæl inden klokken var blevet 12. Det er altså blevet en brutal affære at få hængt de plakater op, men det er ingen undskyldning for at være så grov som den sag fra Haslev, som du beskriver, at René Nielsen har været udsat for. Den vil jeg gå videre med, siger Jørgen Egede Johannesen.