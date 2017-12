Brud på vandledning tørlagde flere huse

Regnen forårsagede lørdag ved 19-tiden et jordskred ved kalkbrudsudgravningen på Thornfjeldsvej i Faxe, som fik revet et stykke af vandforsyndingsledningen til en række husstande i flere af de nærliggende landsbyer.

Søndag middag oplyser Henning B. Hansen, at det nu ser ud til, at alle de berørte 146 husstand har vand igen med rimeligt tryk på.

- Der manglede tre meter vandledning og der var kun to ender, der hang, da jeg kom derud. To mænd fra kalkbruddet gravede ud til den nye ledning, og jeg var heldig at vi havde noget ledning, jeg kunne flække sammen, så det gik ret hurtigt. Mandag skal jeg ud og lægge en større ledning - den er kun 32 millimeter, den der ligger der nu, og den oprindelige er 110, så mandag lægger jeg en 50 millimeter. Og så skal vi faktisk have flyttet hele ledningen på et tidspunkt alligevel, fordi man skal til at udgrave på denne side af kalkbruddet, siger Henning B. Hansen.