Indehaver Tine Enøe Lavsen og hendes personale markerer i uge 46, at Haslev Brillecenter har 40 års jubilæum. Foto: Peer Rasmussen

Brillecenter fylder 40 år

Faxe - 08. november 2020 kl. 09:36 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen

Den 1. november kan Haslev Brillecenter fejre 40 år som selvstændig butik og trods corona-pandemien er butikken inde i en god udvikling.

Haslev Brillecenter som forretning havde sin begyndelse i andre lokaler end dem man befinder sig i dag.

Tilbage i 1980 åbnede optiker Jørgen Pedersen Haslev Brillecenter i Jernbanegade 10.

I december 1986 flyttede forretningen ind i Jernbanegade 22, hvilket skete efter en større rokering i Haslev bybillede.

Butikken havde i 10 år til huse i Jernbanegade 22, inden butikken flyttede til de nuværende lokaler i Jernbanegade 24.

Efter fem års forretning i Jernbanegade 24, solgte Jørgen Pedersen forretningen til den nuværende ejer, Tine Enøe Lavsen.

Nye måder Da Tine Enøe Lavsen købte butikken i 1999, holdt hun i første omgang fast i det koncept som Jørgen Pedersen havde bygget op, men der blev truffet nogle beslutninger om at introducere forretningen for nye måder at tilgå optikerhvervet på.

Blandt andet blev synsprøverne digitaliseret og der blev investeret i nye maskiner for at kunne optimere arbejdet som optiker, og siden 1999 er der løbende blevet investeret i forbedringer af de maskiner, som er i forretningen.

I 2010 blev der igangsat en udvidelse af salgsarealet, som blev mere end fordoblet.

Gode år For Tine Enøe Lavsen og for butikken har det været 40 gode år i Haslev.

- For mig har det været 21 fantastiske år i Haslev. Jeg blev vel modtaget dengang, og vi har gennem årene haft mange dejlige kunder. Folk er meget loyale og trofaste i Haslev, men det forpligter også. Borgerne i Haslev er generelt gode til at bruge de lokaler butikker, og specielt efter corona-nedlukningen i foråret har kunderne været særligt opmærksomme på at bruge de lokale butikker, og altså også vores, fortæller hun.

- For vores butiks vedkommende har vi fået lokale kunder tilbage, som har brugt en discountkæde. For os har god service og kvalitet hængt nøje sammen, og mit personale gør altid deres yderste for at yde god service. Uden dem var det intet Haslev Brillecenter, og det påskønner kunderne også. Derudover kender vi de lokale kunder meget godt, hvor man i en større by måske ikke kender kunderne så godt, tilføjer Tine Enøe Lavsen.

Ingen reception Tine Enøe Lavsen og hendes personale ville gerne have markeret 40 års jubilæet, men det er jo ikke muligt under de gældende omstændigheder.

- I hele uge 46 har vi rabatter i butikken og der er kaffe på kanden. Kunderne må komme ind i butikken og hilse på os i forhold til de restriktioner, som gør sig gældende og der vil måske også være et stykke chokolade eller lidt slik med papir omkring, oplyser hun.

I forhold til fremtiden, er Tine Enøe Lavsen meget fortrøstningsfuld.

- Vi kommer desværre nok til at leve med corona i et langt stykke tid endnu og nu er vi jo begyndt at vænne os til mundbind. Butikken her er i en god udvikling og de lokale bruger os jo, så det hele skal nok gå. Det eneste, som ikke må ske, er at man lukker Danmark ned igen, og det tror jeg simpelthen ikke på sker.